Родственники и знакомые подозреваемой описывают ее совсем иначе, чем теперь выглядит ее роль в преступлении. Об этом сообщает "ТСН".
Что известно о женщине, которую подозревают в теракте?
Подозреваемую в совершении теракта во Львове идентифицировано как 33-летнюю Ирину Саветину – жительницу Костополя Ровненской области, которую задержали при попытке побега из Львовской области.
По данным следствия, именно она закладывала взрывные устройства в мусорные баки в центре города – при этом полиция обнародовала видео, которое зафиксировало этот момент.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права залога, ей грозит пожизненное заключение.
Родственники и бывшие знакомые описывают женщину как тихого, спортивного и незаметного человека.
Ничего плохого не могу сказать. Как соседка она была хорошая девушка. Здесь все соседи потрясены,
– рассказывает соседка.
Сейчас в этом подъезде живет мама подозреваемой. По словам соседей, Ирина заботилась о матери, она – названный ребенок в семье.
Мама Ирины сейчас дома. Зовут ее Галина. Но о том, что случилось, говорить, по ее словам, очень тяжело.
"Вы же видите, какая я. Я стою никакая, ничего говорить не буду. Извините, пожалуйста, я просто сижу сейчас на всех этих (успокоительных – Ред.)", – отмечает мать подозреваемой.
Галина просто не в состоянии говорить, она заплаканная, видно, что очень волнуется.
Но в Костополе некоторые вспоминают прошлое Ирины. Источники подсказывают, что среди футболисток она не считалась. А вот спортом могла заниматься в школе. Нам удается установить заведение, где она училась. Ее хорошо помнит учитель физкультуры.
Спортивная такая девушка была. Мы ее брали на соревнования. Она выигрывала, получала первые места, районные соревнования и городские соревнования, то есть среди школ, брали на легкую атлетику,
– рассказывает учительница физкультуры.
Но она, добавляет, была не слишком коммуникабельной.
Сейчас следователи проверяют возможные связи с куратором через мессенджеры – подозреваемая якобы утверждает, что не знала, что кладет именно взрывчатку. В деле может фигурировать еще как минимум одна женщина, которую задержали в другом регионе.
Что известно о теракте во Львове?
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремел серийный взрыв, который полиция и прокуратура однозначно классифицируют как террористический акт. Взрывные устройства были установлены в мусорных баках и сработали ночью в районе магазина на улице Данилишина около 00:30.
В результате трагедии 23-летняя полицейская погибла, еще несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести – среди них были как правоохранители, так и гражданские.
Президент и местные чиновники подтвердили, что взрывы не были случайностью – правоохранители считают их целенаправленной атакой на систему безопасности. Полиция и СБУ ведут расследование, собирают доказательства, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства, в частности возможные причины привлечения подозреваемых.