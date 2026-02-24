Родственники и знакомые подозреваемой описывают ее совсем иначе, чем теперь выглядит ее роль в преступлении. Об этом сообщает "ТСН".

Что известно о женщине, которую подозревают в теракте?

Подозреваемую в совершении теракта во Львове идентифицировано как 33-летнюю Ирину Саветину – жительницу Костополя Ровненской области, которую задержали при попытке побега из Львовской области.

По данным следствия, именно она закладывала взрывные устройства в мусорные баки в центре города – при этом полиция обнародовала видео, которое зафиксировало этот момент.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права залога, ей грозит пожизненное заключение.

Родственники и бывшие знакомые описывают женщину как тихого, спортивного и незаметного человека.

Ничего плохого не могу сказать. Как соседка она была хорошая девушка. Здесь все соседи потрясены,

– рассказывает соседка.

Сейчас в этом подъезде живет мама подозреваемой. По словам соседей, Ирина заботилась о матери, она – названный ребенок в семье.

Мама Ирины сейчас дома. Зовут ее Галина. Но о том, что случилось, говорить, по ее словам, очень тяжело.

"Вы же видите, какая я. Я стою никакая, ничего говорить не буду. Извините, пожалуйста, я просто сижу сейчас на всех этих (успокоительных – Ред.)", – отмечает мать подозреваемой.

Галина просто не в состоянии говорить, она заплаканная, видно, что очень волнуется.

Но в Костополе некоторые вспоминают прошлое Ирины. Источники подсказывают, что среди футболисток она не считалась. А вот спортом могла заниматься в школе. Нам удается установить заведение, где она училась. Ее хорошо помнит учитель физкультуры.

Спортивная такая девушка была. Мы ее брали на соревнования. Она выигрывала, получала первые места, районные соревнования и городские соревнования, то есть среди школ, брали на легкую атлетику,

– рассказывает учительница физкультуры.

Но она, добавляет, была не слишком коммуникабельной.

Сейчас следователи проверяют возможные связи с куратором через мессенджеры – подозреваемая якобы утверждает, что не знала, что кладет именно взрывчатку. В деле может фигурировать еще как минимум одна женщина, которую задержали в другом регионе.

Что известно о теракте во Львове?