Уроженка Ровенской области готовилась к теракту и поддерживала активную связь с российскими спецслужбами. Об этом сообщили в СБУ.

Смотрите также В СБУ объяснили, почему пострадало так много правоохранителей в теракте во Львове

Какие новые детали о теракте во Львове установило следствие?

По данным расследования, женщину завербовали представители России во время поиска "легкого заработка" в телеграмм-каналах. После вербовки она прибыла во Львов и поселилась в съемной квартире неподалеку от запланированного места взрыва.

По инструкции куратора женщина приобрела в хозяйственных отделах супермаркетов необходимые компоненты и изготовила самодельное взрывное устройство, которое снарядила мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Кроме того, в квартире был установлен смартфон с функцией онлайн-трансляции, чтобы куратор мог отслеживать обстановку вблизи объекта.

По данным СБУ, дистанционный подрыв был осуществлен в момент прибытия полицейских экипажей на место происшествия. После выполнения задания подозреваемая покинула место преступления и отправилась к железнодорожному вокзалу в Самборе на Львовщине. Во время обысков в ее временном помещении во Львове правоохранители изъяли доказательства сотрудничества с врагом.

Что известно о теракте во Львове?