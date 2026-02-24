Уроженка Ровенской области готовилась к теракту и поддерживала активную связь с российскими спецслужбами. Об этом сообщили в СБУ.
Какие новые детали о теракте во Львове установило следствие?
По данным расследования, женщину завербовали представители России во время поиска "легкого заработка" в телеграмм-каналах. После вербовки она прибыла во Львов и поселилась в съемной квартире неподалеку от запланированного места взрыва.
По инструкции куратора женщина приобрела в хозяйственных отделах супермаркетов необходимые компоненты и изготовила самодельное взрывное устройство, которое снарядила мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Кроме того, в квартире был установлен смартфон с функцией онлайн-трансляции, чтобы куратор мог отслеживать обстановку вблизи объекта.
По данным СБУ, дистанционный подрыв был осуществлен в момент прибытия полицейских экипажей на место происшествия. После выполнения задания подозреваемая покинула место преступления и отправилась к железнодорожному вокзалу в Самборе на Львовщине. Во время обысков в ее временном помещении во Львове правоохранители изъяли доказательства сотрудничества с врагом.
Что известно о теракте во Львове?
В ночь на 22 февраля львовские правоохранители получили сообщение о незаконном проникновении в магазин на улице Данилишина. Когда на вызов прибыл первый патруль, на месте произошел взрыв, а по прибытии второго экипажа раздался еще один. По предварительным данным, сработали самодельные взрывные устройства.
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. Также ранения получили как работники полиции, так и гражданские.
На суде, который состоялся 23 февраля стало известно имя подозреваемой. Это Ирина Саветина, которая жила в городе Костополь Ровенской области. У Саветиной были финансовые проблемы, из-за которых она брала микрозаймы, а за месяц до теракта зарегистрировалась как предприниматель.