Уродженка Рівненщини готувалася до теракту та підтримула активний зв'язок із російськими смецслужбами. Про це повідомили в СБУ.

Які нові деталі про теракт у Львові встановило слідство?

За даними розслідування, жінку завербували представники Росії під час пошуку "легкого заробітку" у телеграм-каналах. Після вербування вона прибула до Львова та оселилася в орендованій квартирі неподалік запланованого місця вибуху.

За інструкцією куратора жінка придбала у господарських відділах супермаркетів необхідні компоненти та виготовила саморобний вибуховий пристрій, який спорядила мобільними телефонами для дистанційного підриву. Крім того, у квартирі було встановлено смартфон із функцією онлайн-трансляції, щоб куратор міг відстежувати обстановку поблизу об'єкта.

За даними СБУ, дистанційний підрив було здійснено в момент прибуття поліцейських екіпажів на місце події. Після виконання завдання підозрювана залишила місце злочину та вирушила до залізничного вокзалу в Самборі на Львівщині. Під час обшуків у її тимчасовому помешканні у Львові правоохоронці вилучили докази співпраці з ворогом.

Що відомо про теракт у Львові?