После прибытия патруля на локации раздались взрывы. Об этом сообщает СБУ.

Как действовала подозреваемая?

По информации правоохранителей, в январе этого года девушка попала в поле зрения представителей российских спецслужб, когда искала "легкие заработки" в телеграмм-каналах.

Ей предложили выполнить задание – позвонить на экстренную линию и озвучить заранее подготовленный текст.

Находясь в Харькове, она сообщила, что якобы видела двух неизвестных, которые проникли в продовольственный магазин во Львове. Таким образом правоохранителей намеренно побудили выехать на определенную локацию.

За этот "фейковый" вызов фигурантка планировала получить 100 долларов США. Средств она так и не получила, а ее местонахождение в тот же день установили.

Сейчас ей сообщено о подозрении по части 2 статьи 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Что известно о теракте во Львове?