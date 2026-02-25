После прибытия патруля на локации раздались взрывы. Об этом сообщает СБУ.
Как действовала подозреваемая?
По информации правоохранителей, в январе этого года девушка попала в поле зрения представителей российских спецслужб, когда искала "легкие заработки" в телеграмм-каналах.
Ей предложили выполнить задание – позвонить на экстренную линию и озвучить заранее подготовленный текст.
Находясь в Харькове, она сообщила, что якобы видела двух неизвестных, которые проникли в продовольственный магазин во Львове. Таким образом правоохранителей намеренно побудили выехать на определенную локацию.
За этот "фейковый" вызов фигурантка планировала получить 100 долларов США. Средств она так и не получила, а ее местонахождение в тот же день установили.
Сейчас ей сообщено о подозрении по части 2 статьи 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Что известно о теракте во Львове?
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, во время которого прозвучала серия взрывов. После получения ложного сообщения на место происшествия прибыл полицейский патруль.
В этот момент российские агенты дистанционно активировали самодельное взрывное устройство, заложенное вблизи локации. Впоследствии, когда на место прибыли второй экипаж полиции и пеший наряд Нацгвардии, произошел еще один взрыв.
В результате трагедии 23-летняя полицейская погибла, еще несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести – среди них были как правоохранители, так и гражданские.
Правоохранители в течение 10 часов после серии взрывов установили и задержали исполнительницу теракта Ирину Саветину. Сейчас продолжается комплексное расследование, направленное на установление всех причастных к преступлению лиц.