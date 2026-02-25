Прощание состоялось 25 февраля. Об этом сообщило Общественное.
Прощание с погибшей полицейской
Ночью 22 февраля во Львове два патрульных экипажа прибыли на вызов, который оказался фейковым. По прибытию полицейских там прогремели два взрыва. В результате теракта погибла 23-летняя Виктория Шпилька.
Журналисты сообщили, что в селе Верба в Волынской области 25 февраля состоялось прощание с погибшей. На чин похорон патрульной пришли ее коллеги, родные и близкие.
Викторию Шпильку провели в последний путь: смотрите видео
По данным Нацполиции, Виктория была старшим лейтенантом полиции родом из Волыни. Она одной из первых прибыла на вызов той ночью.
Какие детали теракта во Львове?
В ночь на 22 февраля во Львове прогремело два взрыва. Впоследствии стало известно, что в результате него один человек погиб и еще 25 пострадали. Часть из них до сих пор в больнице в тяжелом состоянии.
О подозрении в совершении теракта сообщили 33-летней женщине из Костополя. Она призналась, что контактировала с российским куратором, который обещал ей 2 тысячи долларов за содеянное. Подозреваемая Ирина Саветина находится под стражей. Максимальным наказанием может быть пожизненное заключение.
В то же время президент Зеленский заявил, что исполнителей теракта завербовали россияне через Telegram.