Все школы и садики обеспечат генераторами: Шмыгаль рассказал, какая ситуация сейчас

Обеспечение учебных заведений электроэнергией – важно в вопросе проведения качественного учебного процесса. Денис Шмыгаль заявил, что большинство садиков, школ и университетов уже имеют генераторы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 80% украинских учебных заведений обеспечена автономными средствами электроснабжения. Об этом пишет 24, Канал опираясь на выступление премьера в парламенте.

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Каково состояние обеспечения электроэнергией образования – разъяснение премьера

Денис Шмыгаль, во время выступления в Верховной Раде 6 декабря, дал разъяснения могут ли быть учебные заведения присоединены к объектам критической инфраструктуры, комментируя ситуацию с отключением света.

Сейчас учебные заведения обеспечены генераторами на 80%. Премьер Шмыгаль отметил, что правительство имеет целью обеспечить до конца отопительного сезона все учебные заведения генераторами, чтобы образовательные услуги предоставлялись на должном уровне.

По состоянию на конец ноября более 80% учебных заведений – детские сады, школы и университеты были обеспечены соответствующими средствами индивидуального представления электроэнергии. Мы работаем и за государственный счет, и совместно с партнерами, для обеспечения всех учебных заведений в течение этого отопительного сезона автономным электроснабжением, чтобы не прерывать учебный процесс,

– отметил премьер.

Критичность инфраструктуры четко определена законодательством и в нее входят, прежде всего, объекты, обеспечивающие выживание государства.

Что такое объекты критической инфраструктуры Это предприятия и учреждения (независимо от формы собственности) таких отраслей, как энергетика, химическая промышленность, транспорт, банки и финансы, информационные технологии и телекоммуникации (электронные коммуникации), продовольствие, здравоохранение, коммунальное хозяйство, что является стратегически важными для функционирования экономики и безопасности государства, общества и населения, вывод из строя или разрушение которых может оказать влияние на национальную безопасность и оборону, природную среду, привести к значительным материальным и финансовым убыткам, человеческих жертв.

Ранее 24 Канал писал об обращении к премьер-министру члена образовательного парламентского комитета Романа Грищука с просьбой включить учебные заведения в перечень объектов критической инфраструктуры.