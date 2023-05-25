"Невиданные вызовы": Шмигаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году
Источник:Укринформ
Украина из-за войны столкнулась с невиданными вызовами. Это разрушение образовательной инфраструктуры, массовое перемещение детей, потребность в укрытиях, уничтожение россиянами украинского образования на ТОТ и т.д. Поэтому нужно реагировать каждый день в режиме 24/7.
Об этом заявил глава правительства Денис Шмигаль во время совещания. И подчеркнул, что говорится о будущем Украины.
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Шмигаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году
Шмигаль акцентировал, что при подготовке к следующему учебному году министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях:
- безопасность;
- очное обучение там, где это возможно;
- доступность;
- восстановление разрушенного;
- продолжение реформы Новой украинской школы.
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Сколько школ в Украине имеет укрытие
Глава МОН Оксен Лисовой рассказал, что почти 75% школ в Украине имеют укрытие. В очном формате работает 36% школ, 29% – в режиме онлайн и 35% – в смешанном формате.
Правительство уже направило в местные бюджеты 1,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий, уточнил Шмигаль.
При этом премьер поручил согласовать единые параметры по обустройству хранилищ в учебных заведениях. Также МОН должен определить те учебные заведения, которые в условиях военного положения могут работать очно.