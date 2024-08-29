Когда стартует учебный год 2024-2025 в школах Украины

В этом году в украинском обществе продолжались споры о том, когда начинать новый учебный год: в сентябре или в августе. Точку поставило правительство Украины.

Кабмин постановил, что учебный год 2024/2025 стартует в сентябре. Когда именно, подскажет Образование 24.

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Когда начинается учебный год в Украине 2024 – 2025

Новый учебный год стартует в понедельник, 2 сентября. Официально он продлится до 30 июня 2025 года.

Школы получили больше свободы в планировании. Так, учебные заведения самостоятельно могут корректировать структуру учебного года. Однако они обязательно должны учитывать ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию, влияние войны на учеников и возможные образовательные потери.

В частности, педагогический совет школы может определять:

структуру и продолжительность учебного года в пределах дат, которые определило правительство;

структуру и продолжительность учебной недели / дня / занятий;

отдыха между ними;

формы организации образовательного процесса.

ОВА и учредители учебных заведений должны на местах создать условия для безопасного старта обучения. Школы же должны обеспечить баланс между обучением и отдыхом учеников: на каникулы предусмотреть не менее 30 дней в течение учебного года.