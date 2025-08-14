Когда студенты Черновицкого национального университета выйдут на учебу
- Большинство студентов Черновицкого национального университета вернется на обучение 1 сентября, магистры – позже.
- Зимние каникулы планируют начать с конца декабря, но график может измениться.
Вскоре стартует новый учебный год в украинских вузах. Большинство студентов Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича вернется на учебу 1 сентября.
Магистры начнут обучение позже. Об этом сообщил Суспильному ректор вуза Руслан Белоскурский, отмечает 24 Канал.
Когда начинается обучение в ЧНУ?
Ректор ЧНУ имени Федьковича напомнил, что в прошлом году обучение в вузе для студентов началось 12 августа. Это было связано с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.
В этом году таких рекомендаций не было, поэтому мы начинаем с сентября,
– уточнил Белоскурский.
В то же время пятикурсников с 1 сентября именно начнут зачислять на обучение – такие особенности вступительной кампании.
Когда в вузе будут зимние каникулы?
Зимние каникулы в университете планируют предварительно начать с конца декабря, как и в прошлые годы.
Предполагаем стандартный график, который университет использовал всегда. Но увидим, как будет разворачиваться ситуация с энергетической инфраструктурой осенью и зимой,
– заявил Белоскурский.
