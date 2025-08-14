Магистры начнут обучение позже. Об этом сообщил Суспильному ректор вуза Руслан Белоскурский, отмечает 24 Канал.

Когда начинается обучение в ЧНУ?

Ректор ЧНУ имени Федьковича напомнил, что в прошлом году обучение в вузе для студентов началось 12 августа. Это было связано с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.

В этом году таких рекомендаций не было, поэтому мы начинаем с сентября,

– уточнил Белоскурский.

В то же время пятикурсников с 1 сентября именно начнут зачислять на обучение – такие особенности вступительной кампании.

Когда в вузе будут зимние каникулы?

Зимние каникулы в университете планируют предварительно начать с конца декабря, как и в прошлые годы.

Предполагаем стандартный график, который университет использовал всегда. Но увидим, как будет разворачиваться ситуация с энергетической инфраструктурой осенью и зимой,

– заявил Белоскурский.

