Ученики могут учиться летом, а весенних каникул не будет: в МОН рассказали об изменении решений

Этот учебный год официально продлится до конца июня 2026 года. Такие сроки определило правительство накануне 1 сентября.

Но это не означает, что ученики будут учиться до конца июня. Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП.

Будут ли учиться ученики в Украине летом?

Чиновница отметила, что Кабмин только официально определил границы учебного года. Зато школы имеют автономию и могут сами принимать решения.

Блэкауты неоднородны по всей территории Украины. В западных и центральных регионах реже продолжали каникулы, чем в Киеве или в прифронтовых регионах. Поэтому сейчас мы не видим необходимости продолжать год еще больше чем до конца июня,

– уточнила заместитель Лисового.

И добавила, что МОН будет анализировать ситуацию, в частности в энергетике.

Решение могут измениться весной. Но сейчас границы учебного года – до конца июня,

– сообщила Кузьмичева.

В сложных условиях школы, по словам чиновницы, организуют дистанционное обучение. В частности с применением асинхронного подхода.

Интересно! Асинхронный подход в рамках дистанционного обучения предусматривает взаимодействие между учителями и учениками с задержкой во времени. При этом применяют интерактивные образовательные платформы, электронную почту, форумы, соцсети и т.д., уточняет Osvita.ua.

Заместитель министра объяснила: например, у ребенка дома включили свет, он смог получить необходимую информацию на определенной платформе, выполнить задание и разместить ее там. Учитель взамен, когда у него дома будет свет, сможет зайти на эту платформу и проверить это задание.

Если этого недостаточно, школы могут продолжать обучение в июне в том формате, который является лучшим именно для этого учебного заведения, общины или региона,

– отметила чиновница.

Могут ли перенести весенние каникулы?

Заместитель Лисового также объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.

Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, то возможна компенсация учебных дней весенними (каникулами, – ред.),

– уточнила она.

И подчеркнула, что продолжение обучения летом и замена весенних каникул будут не во всех общинах. В случае необходимости решение о переносе каникул примут. Сейчас нет необходимости.

Как учатся ученики в Украине?