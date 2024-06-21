Будет ли рекомендовать МОН начинать учебный год в школах раньше
Источник:Интерфакс-Украина
Недавно Минобразования Украины советовало украинским вузам раньше начать учебный год. Школы такие рекомендации не получили.
Все же в МОН осуществляли необходимые расчеты. Однако теперь министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство не будет рекомендовать школам начинать новый 2024/2025 учебный год раньше.
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Сместят ли учебный год в Украине
О ситуации и чего ждать школьникам, министр рассказал во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
Относительно школ. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с графиками занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями,
– сообщил Лисовой.
Также, по его словам, министерство продолжает помогать обеспечивать школы техническими средствами для генерации электроэнергии.
В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в пиковых сложных периодах,
– уточнил чиновник.
Учебный год для студентов могут сместить
- Минобразования Украины советовало украинским университетам организовать начало обучения студентов раньше – в августе.
- Вузы ранее уже получили соответствующее рекомендательное письмо.
- По словам главы МОН Лисового, это делают для того, чтобы сделать большие каникулы в зимний, сложный, период.
- Соответственно, чтобы завершить обучение позже – в июне.