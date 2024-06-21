Будет ли рекомендовать МОН начинать учебный год в школах раньше

Недавно Минобразования Украины советовало украинским вузам раньше начать учебный год. Школы такие рекомендации не получили.

Все же в МОН осуществляли необходимые расчеты. Однако теперь министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство не будет рекомендовать школам начинать новый 2024/2025 учебный год раньше.

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Сместят ли учебный год в Украине

О ситуации и чего ждать школьникам, министр рассказал во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Относительно школ. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с графиками занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями,

– сообщил Лисовой.

Также, по его словам, министерство продолжает помогать обеспечивать школы техническими средствами для генерации электроэнергии.

В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в пиковых сложных периодах,

– уточнил чиновник.

Учебный год для студентов могут сместить

Минобразования Украины советовало украинским университетам организовать начало обучения студентов раньше – в августе.

Вузы ранее уже получили соответствующее рекомендательное письмо.

По словам главы МОН Лисового, это делают для того, чтобы сделать большие каникулы в зимний, сложный, период.

Соответственно, чтобы завершить обучение позже – в июне.