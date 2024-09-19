Учебников НУШ не хватает: для каких классов и в каких регионах ситуация самая сложная

Учебный год 2024-2025 стартовал. Впрочем, как выяснилось, учебников Новой украинской школы хватило далеко не всем ученикам 7 класса.

Подробнее о ситуации рассказал Председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в телеграмм-канале. Он назвал регионы, в которых ученики еще не получили необходимых учебников НУШ.

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Какова ситуация с учебниками

Уже середина сентября и обучение в школах продолжается две недели, однако дети до сих пор не имеют всех учебников. Это касается книг для 7 класса НУШ. Известно, что их в школы Украины поступило 92%. Но стоит учесть, что ситуация по регионам отличается.

Как отметил Сергей Бабак, 100% обеспечения имеют Полтавская, Харьковская и Кировоградская области и город Киев. В то же время он назвал области, в которых самая сложная ситуация, – это Черниговская. Там обеспечили учебниками на 80%

Несмотря на своевременное финансирование, предоставленные рекомендации по ускорению издания и доставки учебной литературы, МОН не справляется с обеспечением.

Председатель комитета сообщил, что этот вопрос мониторится еженедельно и дополнительно будет рассматриваться на заседании образовательного комитета.