Благодарность учителям: супруги ученых пожертвовали 12 миллионов долларов своей alma mater
- Супруги Джек Юнфен Чжан и Мэри Цзи-пин Луо пожертвовали 12 миллионов долларов Институту теоретической физики имени Си Цзяна Янга при Университете Стоуни-Брук для поддержки научных исследований.
- Власти штата Нью-Йорк планируют дополнительно выделить еще 12 миллионов долларов, что может увеличить общий объем поддержки до 36 миллионов долларов благодаря программам софинансирования.
Супруги ученых из США пожертвовали 12 миллионов долларов университету, где началась их карьера. Они объяснили этот шаг благодарностью преподавателям и желанием поддержать новое поколение исследователей.
Супруги ученых – Джек Юнфен Чжан и Мэри Цзы-пин Луо – передали 12 миллионов долларов своей альма-матер в США, сообщает vietnam.vn. Средства получил Институт теоретической физики имени Си Цзяна Янга при Университет Стоуни-Брук.
На что пойдут миллионы?
Пожертвование должно усилить научные исследования и обеспечить долгосрочное развитие института. Ожидается, что финансирование поможет молодым ученым развивать ключевые направления в области теоретической физики.
Вклад также стал данью памяти Чэнь-Нин Янг, который сыграл важную роль в становлении института и был наставником Чжана. Пожертвование объявили вскоре после его смерти.
Кроме того, власти штата Нью-Йорк планируют дополнительно выделить еще 12 миллионов долларов. В целом объем поддержки может вырасти до 36 миллионов долларов благодаря программам софинансирования.
От студентов до успешных предпринимателей
История супругов началась в конце 1970-х годов, когда они сдавали сложные вступительные экзамены по естественным наукам. Впоследствии их пути пересеклись снова уже в Калифорнийский технологический институт, где они продолжили научную карьеру.
Большое влияние на них имел нобелевский лауреат Рудольф А. Маркус. Его подход к сочетанию теории и практики впоследствии лег в основу их работы.
Профессор Маркус выступает на свадьбе доктора Луо и доктора Чжана / Фото: Калифорнийский технологический институт
В 1996 году Чжан и Луо стали соучредителями фармацевтической компании Amphastar Pharmaceuticals. Бизнес позволил им не только достичь успеха, но и инвестировать в развитие науки.
Ранее они уже передали 30 миллионов долларов Калифорнийскому технологическому институту на создание научного центра. Таким образом, их пожертвования формируют целостную систему поддержки образования и исследований.
