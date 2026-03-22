В частности, вводятся новые механизмы финансирования, постдокторантура и расширяется доступ к научным ресурсам. Об этом сообщает Министерстве образования и науки.

Что изменится из-за нового закона?

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4794-IX, который предусматривает комплексную реформу научной сферы в Украине и усиление поддержки молодых ученых. Документ направлен на модернизацию исследовательской инфраструктуры и интеграцию украинской науки в европейское пространство.

Одним из ключевых направлений закона является обновление правил функционирования научной инфраструктуры. Речь идет о создании современной системы управления научным оборудованием, повышение эффективности его использования и обеспечения открытого доступа для исследователей.

Также документ предусматривает гармонизацию украинского законодательства со стандартами Европейского Союза, что должно облегчить международное сотрудничество и участие украинских ученых в глобальных научных программах.

Отдельное внимание уделено структурированию исследовательской инфраструктуры. Закон впервые четко определяет ее объекты, а также вводит механизмы объединения лабораторий и научных центров для более эффективного использования ресурсов и финансирования.

Важным нововведением является введение постдокторантуры – нового этапа научной карьеры. Это позволит молодым ученым развивать собственные исследовательские проекты, получать финансирование и интегрироваться в международное научное сообщество.

Кроме того, закон расширяет грантовую поддержку через Национальный фонд исследований Украины. Финансирование станет доступным для аспирантов, докторантов и молодых ученых, что должно стимулировать развитие науки и уменьшить отток кадров за границу.

Документ также уточняет статус и полномочия советов молодых ученых, что усиливает их роль в формировании государственной научной политики. Еще одним важным пунктом является обязательность проведения выборов руководителей научных учреждений, что должно повысить прозрачность и подотчетность в сфере науки.

В целом закон призван создать более эффективную, открытую и современную систему научных исследований в Украине. Ожидается, что его реализация будет способствовать развитию инноваций, привлечению инвестиций в науку и усилению позиций Украины в мировом научном пространстве.

