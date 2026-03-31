Супруги ученых – Джек Юнфен Чжан и Мэри Цзы-пин Луо – передали 12 миллионов долларов своей альма-матер в США, сообщает vietnam.vn. Средства получил Институт теоретической физики имени Си Цзяна Янга при Университет Стоуни-Брук.

На что пойдут миллионы?

Пожертвование должно усилить научные исследования и обеспечить долгосрочное развитие института. Ожидается, что финансирование поможет молодым ученым развивать ключевые направления в области теоретической физики.

Вклад также стал данью памяти Чэнь-Нин Янг, который сыграл важную роль в становлении института и был наставником Чжана. Пожертвование объявили вскоре после его смерти.

Кроме того, власти штата Нью-Йорк планируют дополнительно выделить еще 12 миллионов долларов. В целом объем поддержки может вырасти до 36 миллионов долларов благодаря программам софинансирования.

От студентов до успешных предпринимателей

История супругов началась в конце 1970-х годов, когда они сдавали сложные вступительные экзамены по естественным наукам. Впоследствии их пути пересеклись снова уже в Калифорнийский технологический институт, где они продолжили научную карьеру.

Большое влияние на них имел нобелевский лауреат Рудольф А. Маркус. Его подход к сочетанию теории и практики впоследствии лег в основу их работы.

Профессор Маркус выступает на свадьбе доктора Луо и доктора Чжана / Фото: Калифорнийский технологический институт

В 1996 году Чжан и Луо стали соучредителями фармацевтической компании Amphastar Pharmaceuticals. Бизнес позволил им не только достичь успеха, но и инвестировать в развитие науки.

Ранее они уже передали 30 миллионов долларов Калифорнийскому технологическому институту на создание научного центра. Таким образом, их пожертвования формируют целостную систему поддержки образования и исследований.

