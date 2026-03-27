Из Одесского национального технологического университета уволили профессора, который во время сессии выдавал экзаменационные билеты на русском языке, сообщили в Секретариате языкового омбудсмена. Кроме того, этом же языке он общался со студентами.

Жалоба студента и проверка

Проверка в вузе началась после обращения одного из студентов. К жалобе он добавил копии билетов, где вопросы были написаны на русском языке.

После этого представители Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка направили в университет официальное письмо с требованием отреагировать на ситуацию.

Обратите внимание! В учебном заведении провели внутреннюю проверку, которая подтвердила приведенные в обращении факты. В университете признали, что во время экзамена действительно использовались билеты не на украинском языке.

Как объяснил ситуацию преподаватель?

Сам профессор объяснил свои действия техническими причинами. По его словам, из-за проблем с компьютером он якобы использовал старые билеты, чтобы не сорвать проведение сессии.

Общение на русском языке преподаватель аргументировал тем, что отвечал студентам на том языке, на котором они к нему обращались.

Впрочем, по результатам проверки был составлен протокол о нарушении статьи 21 Закона Украины о государственном языке. Она предусматривает, что языком образовательного процесса является украинский.

В конце концов, преподавателя уволили из университета. Представительница языкового омбудсмена Анна Неруш отметила, что при рассмотрении дела состоялся предметный разговор с руководством вуза. Также стороны договорились о дальнейших встречах со студентами и преподавателями по языковой ситуации в заведении.

