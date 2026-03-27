Откуда "растут ноги" сказок Пушкина?

Учительница зарубежной литературы Алина Мец опубликовала в своем TikTok видео, в котором поставила под сомнение самобытность творчества русского поэта и писателя Александра Пушкина. По ее словам, многие его известные произведения имеют источники в мировой литературе.

Педагог объяснила, что сюжет "Сказки о рыбаке и рыбке" фактически повторяет сказку Братья Гримм "О рыбаке и его жене". В то же время Пушкин адаптировал историю – изменил отдельные детали, добавил новые эпизоды и подал ее в стихотворной форме.

По ее словам, подобные заимствования можно найти и в других произведениях. В частности, "Мертвая царевна" перекликается с "Белоснежкой", "Золотой петушок" – с новеллой Вашингтон Ирвинг, а "Царь Салтан" имеет общие мотивы с произведениями Карло Гоцци.

Учительница также обратила внимание на влияние европейских авторов в более серьезных жанрах. Например, в "Евгении Онегине" она видит идеи Джордж Байрон, а в "Капитанской дочке" – элементы творчества Вальтер Скотт.

Что ответили другие пользователи в комментариях?

Видео быстро стало вирусным и вызвало активное обсуждение. В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Часть поддержала учительницу, отмечая, что подобные заимствования – не новость для мировой литературы.

Другие же не согласны с такой оценкой. Некоторые отмечают, что адаптация сюжетов – это нормальная практика, которая не равна плагиату. Пользователи пишут, что многие классические авторы вдохновлялись народными сказками и предыдущими произведениями.

Мнения в комментариях разделились / Скриншот с TikTok

Также в комментариях звучат и более эмоциональные реакции: от удивления до критики. Некоторые иронизируют над громкими заявлениями о "плагиате", другие же поддерживают идею переосмысления классики и критического взгляда на известных авторов.

Интересно! Таким образом, видео учительницы открыло широкую дискуссию о границе между заимствованием, интерпретацией и плагиатом в литературе на примере того, как Пушкин писал свои произведения без всякой собственной идеи.

