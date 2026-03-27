Звідки "ростуть ноги" казок Пушкіна?

Учителька зарубіжної літератури Аліна Мец опублікувала у своєму TikTok відео, в якому поставила під сумнів самобутність творчості російського поета та письменника Олександра Пушкіна. За її словами, багато його відомих творів мають джерела у світовій літературі.

Педагогиня пояснила, що сюжет "Казки про рибалку та рибку" фактично повторює казку Брати Грімм "Про рибалку та його дружину". Водночас Пушкін адаптував історію – змінив окремі деталі, додав нові епізоди та подав її у віршованій формі.

За її словами, подібні запозичення можна знайти й в інших творах. Зокрема, "Мертва царівна" перегукується з "Білосніжкою", "Золотий півник" – із новелою Вашингтон Ірвінг, а "Цар Салтан" має спільні мотиви з творами Карло Гоцці.

Учителька також звернула увагу на вплив європейських авторів у більш серйозних жанрах. Наприклад, у "Євгенії Онєгіні" вона вбачає ідеї Джордж Байрон, а у "Капітанській дочці" – елементи творчості Вальтер Скотт.

Що відповіли інші користувачі у коментарях?

Відео швидко стало вірусним і викликало активне обговорення. У коментарях користувачі розділилися на два табори. Частина підтримала вчительку, зазначаючи, що подібні запозичення – не новина для світової літератури.

Інші ж не погоджуються з такою оцінкою. Дехто наголошує, що адаптація сюжетів – це нормальна практика, яка не дорівнює плагіату. Користувачі пишуть, що багато класичних авторів надихалися народними казками та попередніми творами.

Також у коментарях лунають і більш емоційні реакції: від здивування до критики. Дехто іронізує над гучними заявами про "плагіат", інші ж підтримують ідею переосмислення класики та критичного погляду на відомих авторів.

Цікаво! Таким чином, відео вчительки відкрило ширшу дискусію про межу між запозиченням, інтерпретацією та плагіатом у літературі на прикладі того, як Пушкін писав свої твори без жодної власної ідеї.

