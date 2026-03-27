З Одеського національного технологічного університету звільнили професора, який під час сесії видавав екзаменаційні білети російською мовою, повідомили у Секретаріаті мовної омбудсменки. Крім того, цією ж мовою він спілкувався зі студентами.

Скарга студента і перевірка

Перевірка у виші розпочалася після звернення одного зі студентів. До скарги він додав копії білетів, де запитання були написані російською мовою.

Після цього представники Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови направили до університету офіційний лист із вимогою відреагувати на ситуацію.

Зверніть увагу! У закладі освіти провели внутрішню перевірку, яка підтвердила наведені у зверненні факти. В університеті визнали, що під час іспиту справді використовувалися білети не українською мовою.

Як пояснив ситуацію викладач?

Сам професор пояснив свої дії технічними причинами. За його словами, через проблеми з комп’ютером він нібито використав старі білети, щоб не зірвати проведення сесії.

Спілкування російською мовою викладач аргументував тим, що відповідав студентам тією мовою, якою вони до нього зверталися.

Втім, за результатами перевірки було складено протокол про порушення статті 21 Закону України про державну мову. Вона передбачає, що мовою освітнього процесу є українська.

Зрештою, викладача звільнили з університету. Представниця мовної омбудсменки Анна Неруш зазначила, що під час розгляду справи відбулася предметна розмова з керівництвом вишу. Також сторони домовилися про подальші зустрічі зі студентами та викладачами щодо мовної ситуації в закладі.

