Подружжя науковців – Джек Юнфен Чжан та Мері Цзи-пінь Луо – передали 12 мільйонів доларів своїй альма-матер у США, повідомляє vietnam.vn. Кошти отримав Інститут теоретичної фізики імені Сі Цзяна Янга при Університет Стоуні-Брук.

Дивіться також Скандал на сесії: одеський викладач роздавав білети не українською

На що підуть мільйони?

Пожертва має посилити наукові дослідження та забезпечити довгостроковий розвиток інституту. Очікується, що фінансування допоможе молодим ученим розвивати ключові напрями у сфері теоретичної фізики.

Внесок також став даниною пам'яті Чень-Нін Янг, який відіграв важливу роль у становленні інституту та був наставником Чжана. Пожертву оголосили невдовзі після його смерті.

Крім того, влада штату Нью-Йорк планує додатково виділити ще 12 мільйонів доларів. Загалом обсяг підтримки може зрости до 36 мільйонів доларів завдяки програмам співфінансування.

Від студентів до успішних підприємців

Історія подружжя почалася наприкінці 1970-х років, коли вони складали складні вступні іспити з природничих наук. Згодом їхні шляхи перетнулися знову вже у Каліфорнійський технологічний інститут, де вони продовжили наукову кар'єру.

Великий вплив на них мав нобелівський лауреат Рудольф А. Маркус. Його підхід до поєднання теорії та практики згодом ліг в основу їхньої роботи.

Професор Маркус виступає на весіллі доктора Луо та доктора Чжана / Фото: Каліфорнійський технологічний інститут

У 1996 році Чжан і Луо стали співзасновниками фармацевтичної компанії Amphastar Pharmaceuticals. Бізнес дозволив їм не лише досягти успіху, а й інвестувати у розвиток науки.

Раніше вони вже передали 30 мільйонів доларів Каліфорнійському технологічному інституту на створення наукового центру. Таким чином, їхні пожертви формують цілісну систему підтримки освіти та досліджень.

Зеленський підписав закон про підтримку молодих учених: на які зміни чекати?