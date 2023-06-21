Объявили победителей и лауреатов конкурса "Учитель года-2023"
21 июня 2023, 14:07Читати новину українською
Минобразования Украины обнародовало список победителей и лауреатов Всеукраинского конкурса "Учитель года-2023". За звание "лучшего" педагоги соревновались в четырех номинациях.
Кто победил, а кто стал лауреатом Всеукраинского конкурса, читайте дальше. Детали, в частности, указали в приказе МОН.
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Объявили победителей и лауреатов конкурса "Учитель года-2023"
Победителями конкурса 2023 стали:
- Олег Владимирович Денисов – учитель предмета "Защита Украины" Одесского лицея №1 имени Быстриной;
- Илья Сергеевич Донченко – учитель физической культуры Запорожской гимназии №50;
- Елена Николаевна Жадан – учительница предмета "Основы здоровья" Шелудьковского лицея Слобожанского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области;
- Наталья Владимировна Маценко – учительница начальных классов Учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №3 – коллегиум" Смелянского городского совета Черкасской области.
"Серебро" получили:
- Алла Ивановна Бендюг – учительница начальных классов Лебединского учреждения общего среднего образования I-III ступеней №7 Лебединского городского совета Сумской области;
- Сергей Борисович Гапанчак – учитель предмета "Защита Украины" Ровенского лицея №15;
- Татьяна Петровна Густей – учительница предмета "Основы здоровья" Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 24 города Сумы;
- Богданна Васильевна Олейник – учительница физической культуры Отинийского лицея Отинийского поселкового совета Ивано-Франковской области.
Лауреаты конкурса, занявшие третье место:
- Евгения Васильевна Билаш – преподавательница физического воспитания Научного лицея "Полет" при областном колледже "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия имени Макаренко;
- Олег Владимирович Сытник – учитель предмета "Защита Украины" Запорожской специализированной школы-интернат ІІ-ІІІ ступеней "Казацкий лицей";
- Юлия Викторовна Ситюк – учительница начальных классов Новознаменской гимназии Песчанского сельского совета Полтавской области;
- Сергей Васильевич Филоненко – учитель предмета "Основы здоровья" Запорожской специализированной школы-интернат ІІ-ІІІ ступеней "Казацкий лицей".
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Сроки и номинации конкурса "Учитель года-2024"
В 2024 году конкурс состоится в следующих номинациях:
- география;
- изобразительное искусство;
- украинский язык и литература;
- физика.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе учителя могут с 25 сентября по 16 октября 2023 года.
Конкурс состоится в два тура:
- первый – ноябрь 2023 – февраль 2024;
- второй – апрель – май 2024 года.