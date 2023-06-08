МОН назвало сроки и номинации конкурса "Учитель года-2024"
Источник:МОН
Министерство образования и науки определило сроки проведения Всеукраинского конкурса "Учитель года-2024". Также назвали номинации.
Соответствующий приказ обнародован на сайте МОН. Лучшие педагоги в следующем году будут определяться в 4 номинациях.
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Сроки и номинации конкурса "Учитель года-2024"
В 2024 году конкурс состоится в следующих номинациях:
- география;
- изобразительное искусство;
- украинский язык и литература;
- физика.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе учителя могут с 25 сентября по 16 октября 2023 года.
Конкурс состоится в два тура:
- первый – ноябрь 2023 – февраль 2024;
- второй – апрель – май 2024 года.
Приказ МОН о проведении конкурса "Учитель года-2024"
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В каких номинациях будут определять лучших учителей в 2023 году
Конкурс "Учитель года" в 2023 году состоится в следующих номинациях:
- защита Украины;
- основы здоровья;
- начальное образование;
- физическая культура
Об этом говорится в соответствующем приказе МОН.