В Украине стартовала регистрация на конкурс "Учитель года – 2024"
25 сентября 2023, 18:02Читати новину українською
Источник:osvita.ua
В Украине стартовала регистрация на ежегодный Всеукраинский конкурс "Учитель года - 2024". Участники могут посоревноваться за звание "лучшего" в нескольких номинациях.
Так, номинаций в общей сложности четыре. Что должны знать участники, читайте дальше.
Смотрите также Как пройдет конкурс "Учитель года – 2024"
Стартовала регистрация на конкурс "Учитель года – 2024"
Конкурс состоится в четырех номинациях:
- география;
- изобразительное искусство;
- украинский язык и литература;
- физика.
Участие в конкурсе могут принять учителя с педагогическим стажем не менее 3 лет.
При этом основным местом работы педагога должно быть школа или училище.
Регистрация учителей проходит на специальной регистрационной платформе конкурса и продолжается до 16 октября 2023 года.