Так, номінацій загалом чотири. Що мають знати учасники, читайте далі.
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Стартувала реєстрація на конкурс "Учитель року – 2024"
Конкурс відбудеться у таких чотирьох номінаціях:
- географія;
- образотворче мистецтво;
- українська мова та література;
- фізика.
Участь у конкурсі можуть узяти вчителі з педагогічним стажем не менше 3 років.
При цьому основним місцем роботи педагога має бути школа або училище.
Реєстрація вчителів відбувається на спеціальній реєстраційній платформі конкурсу і триває до 16 жовтня 2023 року.