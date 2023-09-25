Так, номінацій загалом чотири. Що мають знати учасники, читайте далі.

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Стартувала реєстрація на конкурс "Учитель року – 2024"

Конкурс відбудеться у таких чотирьох номінаціях:

географія;

образотворче мистецтво;

українська мова та література;

фізика.

Участь у конкурсі можуть узяти вчителі з педагогічним стажем не менше 3 років.

При цьому основним місцем роботи педагога має бути школа або училище.

Реєстрація вчителів відбувається на спеціальній реєстраційній платформі конкурсу і триває до 16 жовтня 2023 року.