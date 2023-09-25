Так, номинаций в общей сложности четыре. Что должны знать участники, читайте дальше.

Смотрите также Как пройдет конкурс "Учитель года – 2024"

Стартовала регистрация на конкурс "Учитель года – 2024"

Конкурс состоится в четырех номинациях:

география;

изобразительное искусство;

украинский язык и литература;

физика.

Участие в конкурсе могут принять учителя с педагогическим стажем не менее 3 лет.

При этом основным местом работы педагога должно быть школа или училище.

Регистрация учителей проходит на специальной регистрационной платформе конкурса и продолжается до 16 октября 2023 года.