В Украине стартовала регистрация на конкурс "Учитель года – 2025"

Педагоги в Украине могут регистрироваться на образовательное соревнование за звание лучшего учителя. Стартовала регистрация участников на ежегодный конкурс "Учитель года – 2025".

Регистрация происходит с помощью регистрационной платформы. Участниками могут стать учителя по нескольким предметам.

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Как зарегистрироваться на конкурс "Учитель года – 2025"

Так, участие в конкурсе в следующем году могут принять учителя зарубежной литературы, истории, технологий или трудового обучения и химии.

Педагогический стаж конкурсантов должен составлять не менее 3 лет на дату регистрации на конкурс.

Основным местом работы должна быть школа или училище.

Регистрация продлится до 14 октября 2024 года.

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Как будет проходить конкурс "Учитель года – 2025"