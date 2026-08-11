Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Учеба Образование в Украине Конкурс "Учитель года – 2027": когда проходит регистрация и какие есть номинации
11 августа, 18:14
2
Обновлено - 18:16, 11 августа

Конкурс "Учитель года – 2027": когда проходит регистрация и какие есть номинации

Мария Волошин

Педагогам в Украине предлагают зарегистрироваться для участия в традиционном конкурсе "Учитель года – 2027". Сделать это можно будет с 18 октября по 9 ноября.

Эти сроки указаны в соответствующем документе МОН . Цель конкурса – повышение престижа профессии учителя, а также выявление и поддержка талантливых педагогов.

Когда начинается регистрация на конкурс

В следующем учебном году в конкурсе примут участие педагоги в четырех номинациях:

  • "Биология";

  • "Защита Украины";

  • "Информатика";

  • "Украинский язык и литература".

Конкурс пройдет в два тура:

  • первый – с декабря 2026 года по февраль 2027 года;

  • второй – апрель–май 2027 года.

Условия и порядок проведения конкурса будут утверждены и обнародованы до 1 октября.

Кто победил в этом году

Победителями конкурса " Учитель года – 2026" стали:

  • в номинации "Английский язык" – Иван Коперлес из Закарпатской области;

  • в номинации "Гражданское образование" – Илья Лучинский из Одесской области;

  • в номинации "Математика" – Наталья Щедрина из Харькова;

  • в номинации "Начальное образование" – Дарья Дорош из Черновцов.

Мы также сообщали, что в Украине был объявлен список 50 лучших учителей Украины 2026 года.

Связанные темы:

Учителя