Конкурс "Учитель года – 2027": когда проходит регистрация и какие есть номинации
Педагогам в Украине предлагают зарегистрироваться для участия в традиционном конкурсе "Учитель года – 2027". Сделать это можно будет с 18 октября по 9 ноября.
Эти сроки указаны в соответствующем документе МОН . Цель конкурса – повышение престижа профессии учителя, а также выявление и поддержка талантливых педагогов.
Когда начинается регистрация на конкурс
В следующем учебном году в конкурсе примут участие педагоги в четырех номинациях:
"Биология";
"Защита Украины";
"Информатика";
"Украинский язык и литература".
Конкурс пройдет в два тура:
первый – с декабря 2026 года по февраль 2027 года;
второй – апрель–май 2027 года.
Условия и порядок проведения конкурса будут утверждены и обнародованы до 1 октября.
Кто победил в этом году
Победителями конкурса " Учитель года – 2026" стали:
в номинации "Английский язык" – Иван Коперлес из Закарпатской области;
в номинации "Гражданское образование" – Илья Лучинский из Одесской области;
в номинации "Математика" – Наталья Щедрина из Харькова;
в номинации "Начальное образование" – Дарья Дорош из Черновцов.
Мы также сообщали, что в Украине был объявлен список 50 лучших учителей Украины 2026 года.