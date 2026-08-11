Конкурс "Учитель года – 2027": когда проходит регистрация и какие есть номинации

Педагогам в Украине предлагают зарегистрироваться для участия в традиционном конкурсе "Учитель года – 2027". Сделать это можно будет с 18 октября по 9 ноября.

Эти сроки указаны в соответствующем документе МОН . Цель конкурса – повышение престижа профессии учителя, а также выявление и поддержка талантливых педагогов.

Когда начинается регистрация на конкурс

В следующем учебном году в конкурсе примут участие педагоги в четырех номинациях:

"Биология";

"Защита Украины";

"Информатика";

"Украинский язык и литература".

Конкурс пройдет в два тура:

первый – с декабря 2026 года по февраль 2027 года;

второй – апрель–май 2027 года.

Условия и порядок проведения конкурса будут утверждены и обнародованы до 1 октября.

Кто победил в этом году

Победителями конкурса " Учитель года – 2026" стали:

в номинации "Английский язык" – Иван Коперлес из Закарпатской области;

в номинации "Гражданское образование" – Илья Лучинский из Одесской области;

в номинации "Математика" – Наталья Щедрина из Харькова;

в номинации "Начальное образование" – Дарья Дорош из Черновцов.

Мы также сообщали, что в Украине был объявлен список 50 лучших учителей Украины 2026 года.