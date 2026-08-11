Такі терміни вказані у відповідному документі МОН. Мета конкурсу – підвищення престижності професії вчителя та виявлення й підтримка талановитих педагогів.
Коли реєстрація на конкурс
У наступному навчальному році у конкурсі братимуть участь педагоги у чотирьох номінаціях:
"Біологія";
"Захист України";
"Інформатика";
"Українська мова та література".
Конкурс відбудеться у межах двох турів:
перший – з грудня 2026 року до лютого 2027 року;
другий – квітень – травень 2027 року.
Умови та порядок проведення конкурсу затвердять та оприлюднять до 1 жовтня.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Хто переміг цьогоріч
Переможцями конкурсу "Учитель року – 2026" стали:
у номінації "Англійська мова" – Іван Коперльос із Закарпатської області;
у номінації "Громадянська освіта" – Ілля Лучінський з Одещини;
у номінації "Математика" – Наталія Щедріна з Харкова;
у номінації "Початкова освіта" – Дарія Дорош із Чернівців.
Ми також інформували, що в Україні оголосили список 50 найкращих учителів України 2026 року.