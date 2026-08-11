Такі терміни вказані у відповідному документі МОН. Мета конкурсу – підвищення престижності професії вчителя та виявлення й підтримка талановитих педагогів.

Коли реєстрація на конкурс

У наступному навчальному році у конкурсі братимуть участь педагоги у чотирьох номінаціях:

"Біологія";

"Захист України";

"Інформатика";

"Українська мова та література".

Конкурс відбудеться у межах двох турів:

перший – з грудня 2026 року до лютого 2027 року;

другий – квітень – травень 2027 року.

Умови та порядок проведення конкурсу затвердять та оприлюднять до 1 жовтня.

Хто переміг цьогоріч

Переможцями конкурсу "Учитель року – 2026" стали:

у номінації "Англійська мова" – Іван Коперльос із Закарпатської області;

у номінації "Громадянська освіта" – Ілля Лучінський з Одещини;

у номінації "Математика" – Наталія Щедріна з Харкова;

у номінації "Початкова освіта" – Дарія Дорош із Чернівців.

Ми також інформували, що в Україні оголосили список 50 найкращих учителів України 2026 року.