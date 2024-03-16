Учитель информатики поразил креативным заданием: ученики создали мемы

Украинский учитель информатики Руслан Цыганков поразил своих учеников и сеть домашним заданием. Школьники взамен покреативили и ответили педагогу той же монетой.

Интересными и смешными ответами Цыганков поделился в соцсети. В частности, показал в целом, какие мемы создали его ученики.

Смотрите также Идеи поражают: украинские ученики используют ИИ для решения глобальных проблем

Учитель поразил учеников интересным заданием

Так, учитель рассказал, что дал задание своим ученикам сделать в фотошопе мем с собой.

На одном из мемов ученики изобразили лицо учителя на фото, где его арестовали якобы за то, что ребенка на уроке ударило током.

Еще на одной картинке, которой поделился Цыганков, его изобразили в роли санитара, который вместе с коллегой несет тело, ведь объявил о контрольной.

Пользователи соцсети поражены такими методами обучения и от талантов школьников. Многие земляки отметили, что хотели бы и в своей школе такого педагога.

Смотрите также Многие украинские учителя не могут объяснить суть реформы НУШ

Что говорит Руслан Цыганков о методах преподавания

Учитель признался: пытается быть для учеников не просто учителем, а наставником, старшим братом, другом, к которому они всегда могут обратиться за советом и помощью.

И я очень ценю эти отношения. Как и они,

– подчеркнул педагог.

При этом он добавил, что на перемене школьники приходят к нему, чтобы пообщаться на разные темы. Он очень ценит то, что детям интересно его мнение.