Об этом свидетельствуют результаты исследования "Новая украинская школа: вызовы внедрения". Так, 40% педагогов имеют поверхностные знания о реформе НУШ.

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Педагоги не понимают сути реформы НУШ

Еще 5% педагогов отметили, что они недостаточно осведомлены о содержании реформы НУШ. Треть опрошенных учителей отметила, что с внедрением НУШ их методы преподавания не изменились. Авторы исследования предполагают, что часто содержание новых программ "копирует" старые.

Что интересно, педагоги по-разному относятся к реформе и ее реализации в начальной и средней школе. Говорят, что в начальных классах реформа была хорошо внедрена, а в 5 – 6 классах – нет. Они аргументируют это худшим материально-техническим обеспечением, слабой подготовкой учителей, нехваткой выплат.

Педагоги также признались, что, по их мнению, реформа не имеет четких механизмов достижения цели.

Однако почти все учителя, которые работают в 5 – 6 классах, прошли повышение квалификации. Чаще всего – курсы по повышению квалификации по внедрению нового Госстандарта в базовой средней школе в институтах последипломного педагогического образования или академиях непрерывного образования.

6% педагогов признались, что платили за получение сертификата без прохождения курсов.

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Педагоги изменили методы преподавания