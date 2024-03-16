Про це свідчать результати дослідження "Нова українська школа: виклики впровадження". Так, 40% освітян мають поверхові знання про реформу НУШ.

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Педагоги не розуміють суті реформи НУШ

Ще 5% педагогів зазначили, що вони недостатньо поінформовані про зміст реформи НУШ. Третина опитаних учителів зазначила, що з упровадженням НУШ їхні методи викладання не змінилися. Автори дослідження припускають, що часто зміст нових програм "копіює" старі.

Що цікаво, педагоги по-різному ставляться до реформи та її реалізації у початковій і середній школі. Кажуть, що у початкових класах реформа була добре впроваджена, а у 5 – 6 класах – ні. Вони аргументують це гіршим матеріально-технічним забезпеченням, слабшою підготовкою вчителів, браком виплат.

Освітяни також зізналися, що, на їхню думку, реформа не має чітких механізмів досягнення мети.

Однак майже всі вчителі, які працюють у 5 – 6 класах, пройшли підвищення кваліфікації. Найчастіше – курси з підвищення кваліфікації з упровадження нового Держстандарту в базовій середній школі в інститутах післядипломної педагогічної освіти або академіях неперервної освіти.

6% педагогів зізналися, що платили за отримання сертифіката без проходження курсів.

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Педагоги змінили методи викладання