Каким должен быть идеальный учитель начальных классов

16 августа 2023, 16:04
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Источник:

Государственная служба качества образования Украины

Школа является средой, где ребенок получает важные знания. И именно учитель – наставник и друг каждого ученика.

Государственная служба качества образования Украины обнародовала список профессиональных компетентностей учителя начальных классов. Он определен профессиональным стандартом. 

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Каким должен быть идеальный учитель начальных классов

Этот список используют для оценки компетентности педагогов.

Так, идеальный учитель владеет и демонстрирует следующие профессиональные компетентности:

  • языково-коммуникативная;
  • предметно-методическая;
  • информационно-цифровая;
  • психологическая;
  • эмоционально-нравственная;
  • педагогическое партнерство;
  • инклюзивная;
  • проектировочная;
  • прогностическая;
  • организационная;
  • оценивательно-аналитическая;
  • инновационная;
  • рефлексивная;
  • способность к обучению в течение жизни.

Этот список определен профессиональным стандартом и позволяет учителям:

  • самостоятельно определять ориентиры профессионального развития;
  • предотвращать необъективность при внешней оценке, в частности, и сертификации педагогических работников.

Определение уровня профессиональной компетентности учителя

Для определения компетентностей, требующих усовершенствования, ДСКО предлагает два способа:

  • самооценка собственного педагогического мастерства;
  • изучение практического опыта работы

Эти этапы сертификации дают учителю видение собственной траектории развития.

Автор: Марія Волошин