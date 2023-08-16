Каким должен быть идеальный учитель начальных классов
Школа является средой, где ребенок получает важные знания. И именно учитель – наставник и друг каждого ученика.
Государственная служба качества образования Украины обнародовала список профессиональных компетентностей учителя начальных классов. Он определен профессиональным стандартом.
Смотрите также Предусматривает ли реформа старшей профильной школы закрытие заведений и увольнение учителей
Каким должен быть идеальный учитель начальных классов
Этот список используют для оценки компетентности педагогов.
Так, идеальный учитель владеет и демонстрирует следующие профессиональные компетентности:
- языково-коммуникативная;
- предметно-методическая;
- информационно-цифровая;
- психологическая;
- эмоционально-нравственная;
- педагогическое партнерство;
- инклюзивная;
- проектировочная;
- прогностическая;
- организационная;
- оценивательно-аналитическая;
- инновационная;
- рефлексивная;
- способность к обучению в течение жизни.
Этот список определен профессиональным стандартом и позволяет учителям:
- самостоятельно определять ориентиры профессионального развития;
- предотвращать необъективность при внешней оценке, в частности, и сертификации педагогических работников.
Определение уровня профессиональной компетентности учителя
Для определения компетентностей, требующих усовершенствования, ДСКО предлагает два способа:
- самооценка собственного педагогического мастерства;
- изучение практического опыта работы
Эти этапы сертификации дают учителю видение собственной траектории развития.