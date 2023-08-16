Державна служба якості освіти України оприлюднила перелік професійних компетентностей вчителя початкових класів. Він визначений професійним стандартом.
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Яким має бути ідеальний вчитель початкових класів
Цей перелік застосовують для оцінювання компетентності педагогів.
Так, ідеальний учитель володіє та демонструє такі професійні компетентності:
- мовно-комунікативна;
- предметно-методична;
- інформаційно-цифрова;
- психологічна;
- емоційно-етична;
- педагогічне партнерство;
- інклюзивна;
- проєктувальна;
- прогностична;
- організаційна;
- оцінювально-аналітична;
- інноваційна;
- рефлексивна;
- здатність до навчання впродовж життя.
Цей перелік визначений професійним стандартом і дає змогу вчителям:
- самостійно визначати орієнтири професійного розвитку;
- запобігати необ'єктивності під час зовнішнього оцінювання, зокрема, і сертифікації педагогічних працівників.
Визначення рівня професійної компетентності вчителя
Для визначення компетентностей, що потребують удосконалення, ДСЯО пропонує два способи:
- самооцінювання власної педагогічної майстерності;
- вивчення практичного досвіду роботи.
Ці етапи сертифікації дають учителю бачення власної траєкторії розвитку.