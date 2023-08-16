Державна служба якості освіти України оприлюднила перелік професійних компетентностей вчителя початкових класів. Він визначений професійним стандартом.

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Яким має бути ідеальний вчитель початкових класів

Цей перелік застосовують для оцінювання компетентності педагогів.

Так, ідеальний учитель володіє та демонструє такі професійні компетентності:

мовно-комунікативна;

предметно-методична;

інформаційно-цифрова;

психологічна;

емоційно-етична;

педагогічне партнерство;

інклюзивна;

проєктувальна;

прогностична;

організаційна;

оцінювально-аналітична;

інноваційна;

рефлексивна;

здатність до навчання впродовж життя.

Цей перелік визначений професійним стандартом і дає змогу вчителям:

самостійно визначати орієнтири професійного розвитку;

запобігати необ'єктивності під час зовнішнього оцінювання, зокрема, і сертифікації педагогічних працівників.

Визначення рівня професійної компетентності вчителя

Для визначення компетентностей, що потребують удосконалення, ДСЯО пропонує два способи:

самооцінювання власної педагогічної майстерності;

вивчення практичного досвіду роботи.

Ці етапи сертифікації дають учителю бачення власної траєкторії розвитку.