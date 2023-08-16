Державна служба якості освіти України оприлюднила перелік професійних компетентностей вчителя початкових класів. Він визначений професійним стандартом.

Дивіться також Чи передбачає реформа старшої профільної школи закриття закладів і звільнення вчителів

Яким має бути ідеальний вчитель початкових класів

Цей перелік застосовують для оцінювання компетентності педагогів.

Так, ідеальний учитель володіє та демонструє такі професійні компетентності:

  • мовно-комунікативна;
  • предметно-методична;
  • інформаційно-цифрова;
  • психологічна;
  • емоційно-етична;
  • педагогічне партнерство;
  • інклюзивна;
  • проєктувальна;
  • прогностична;
  • організаційна;
  • оцінювально-аналітична;
  • інноваційна;
  • рефлексивна;
  • здатність до навчання впродовж життя.

Цей перелік визначений професійним стандартом і дає змогу вчителям:

  • самостійно визначати орієнтири професійного розвитку;
  • запобігати необ'єктивності під час зовнішнього оцінювання, зокрема, і сертифікації педагогічних працівників.

Визначення рівня професійної компетентності вчителя

Для визначення компетентностей, що потребують удосконалення, ДСЯО пропонує два способи:

  • самооцінювання власної педагогічної майстерності;
  • вивчення практичного досвіду роботи.

Ці етапи сертифікації дають учителю бачення власної траєкторії розвитку.