"Искусство создавать будущее": учителя будущего собрались во Львове на крупнейший образовательный фестиваль

18 июня во Львове стартовал крупнейший в Украине образовательный фестиваль "Учителя будущего". Он продлится два дня.

Он собрал около 2,5 тысячи педагогов со всей страны. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что интересного будет на фестивале?

В этом году это уже шестое подобное мероприятие. Организаторы рассчитывают собрать более 2500 участников и участниц, а также спикеров и спикерок из Украины и из-за рубежа.

Главная тема мероприятия – "Искусство творить будущее".

Образовательный фестиваль 2026 объединит более 200 мероприятий, выступления ведущих образовательных хедлайнеров и экспертов со всего мира, панельные дискуссии, презентации, лекции, мастер-классы, интерактивные форматы и качественный нетворкинг.

В программе — более 10 тематических направлений: дошкольное образование, начальное образование, НУШ, старшая профильная школа, цифровая трансформация образования, педагогическое лидерство и образовательный менеджмент, шоурум образовательных инноваций, инклюзия, психология и ментальное здоровье и другие.

Подробную программу фестиваля можно найти на сайте мероприятия.

Среди участников – учителя и администрация школ различных форм собственности и типов обучения, представители государственных учреждений во главе с министром образования и науки Украины, EdTech-предприниматели, лидеры общественного мнения в сфере образования, общественных преобразований и инноваций, представители украинских и международных общественных организаций.

Среди хедлайнеров фестиваля также – освобожденный из плена экс-мэр Херсона Владимир Николаенко с выступлением о цене будущего, Святослав Вакарчук с вдохновляющим "Уроком свободы" и Светлана Тарабарова с откровенным разговором о родительстве.

Отметим, что организатором фестиваля является общественный союз "Освитория".

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Как проходил фестиваль в прошлом году?