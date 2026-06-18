Він зібрав близько 2,5 тисячі педагогів з усієї країни. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також В Україні бракує 1700 вчителів: чи варто говорити про катастрофу

Що цікавого буде на фестивалі?

Цьогоріч це вже шостий такий захід. Організатори очікують зібрати понад 2500 учасників і учасниць та спікерів і спікерок з України та з-за кордону.

Головна тема заходу – "Мистецтво творити майбутнє".

Освітній фест 2026 об'єднає понад 200 подій, виступи провідних освітніх хедлайнерів й експертів з усього світу, панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати та якісний нетворкінг.

У програмі – понад 10 тематичних напрямів: дошкілля, початкова освіта, НУШ, старша профільна школа, цифрова трансформація освіти, педагогічне лідерство та освітній менеджмент, шоурум освітніх інновацій, інклюзія, психологія і ментальне здоровʼя та інші.

Детальну програму фестивалю можна знайти на сайті події.

Серед учасників та учасниць – учителі та адміністрації шкіл різних форм власності та типів навчання, представники державних установ на чолі з міністром освіти і науки України, EdTech-підприємці, лідери громадської думки в галузі освіти, суспільних трансформацій та інновацій, представники українських та міжнародних громадських організацій.

Серед хедлайнерів фестивалю також – звільнений з полону ексмер Херсона Володимир Миколаєнко із виступом про ціну майбутнього, Святослав Вакарчук із натхненним "Уроком свободи" та Світлана Тарабарова із відвертою розмовою про батьківство.

Зауважимо, що організатором фестивалю є громадська спілка "Освіторія".

До теми Зібралися найкращі педагоги й експерти: у Львові триває фестиваль "Вчителі майбутнього 2025"

Як відбувався фестиваль торік?