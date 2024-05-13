"Учителя подстраиваются": в Раде рассказали, почему "тормозит" реформа среднего образования

Реформа среднего образования "тормозит", ведь педагоги в основном выбирают программы обучения, которые максимально похожи на старые. Поэтому НУШ надо реанимировать.

Об этом заявил заместитель главы Образовательного комитета Рады Сергей Колебошин. И добавил, что нужны радикальные меры.

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Как реанимировать реформу НУШ

Педагог говорит, что у основателей идеологии НУШ были совсем другие взгляды в начале реализации реформы. Сегодня система подстраивается под внешние параметры.

Учителя в основном выбирают программы, которые максимально похожи на старые. Они подстраиваются. Здесь нет ничего плохого. Потому что пока они дождутся учебника, пока поймут. Они думают: "Я потихоньку буду переходить. Может, в следующем классе выберу". Но это не то, что хотелось тем, кто закладывал идеологию НУШ на старте,

– говорит нардеп.

Поэтому, по словам Колебошина, реанимация реформы актуальна. Он считает: нужны радикальные меры, в противном случае реформа НУШ будет де-факто имитацией изменений.

Нардеп также отметил, что в Украине действует академическая свобода, поэтому педагоги и школа могут создавать собственные учебные программы, которые соответствуют стандарту. При этом должны не забыть согласовать их в Службе качества образования.

Единицы школ по стране пользуются этой академической свободой. К сожалению. В основном это делают научные лицеи, традиционно сильные мощные образовательные центры,

– резюмировал педагог.

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Как будут воплощать реформу НУШ