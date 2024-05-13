Про це заявив заступник очільника Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин. І додав, що потрібні радикальні міри.

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Як реанімувати реформу НУШ

Освітянин каже, що у засновників ідеології НУШ були зовсім інші погляди на початку реалізації реформи. Сьогодні система підлаштовується під зовнішні параметри.

Вчителі здебільшого обирають програми, які максимально схожі на старі. Вони підлаштовуються. Тут немає нічого поганого. Бо поки вони дочекаються підручника, поки зрозуміють. Вони думають: "Я потихеньку буду переходити. Може, в наступному класі оберу". Але це не те, що хотілося тим, хто закладав ідеологію НУШ на старті,

– каже нардеп.