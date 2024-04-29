Про це заявив ексочільник Українського центру оцінювання якості освіти та доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук. Він також порівняв українську та європейську системи освіти.
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Лікарчук висловився про 12-річну систему освіти
Лікарчук розповів, що у країнах Європи діє 12-річна система. Однак навчання там починається з 3 – 5 років.
Освітянин також наголосив, що якість освіти залежить від мотивації здобувати якісні знання. Також важливим чинником є продуктивна робота вчителя.
Ми чи не єдина країна в Європі, в якій немає 12-річки. Але при цьому сором'язливо мовчимо, що в інших країнах відлік 12 років розпочинається із 3,4,5 років. Щоб випускники не закінчували 12-річку в дітородному віці…
– зауважив Лікарчук.
І додав, що свого часу також наполягав на тому, аби діти йшли до школи на рік швидше, ніж є зараз.
Це також дуже важливий мотиваційний чинник: чи варто дитину віддавати до школи, яку вона закінчить майже у 19 років,
– зауважив освітянин.
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Як втілюватимуть реформу НУШ в Україні
- З 2027 року українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти.
- Спочатку в нашій державі мережу академічних та професійних ліцеїв.
- Пілотний проєкт мають запустити вже з 2025 року.
- Зараз триває розробка держстандарту для старшої профільної школи.
- До 1 вересня 2024 року на місцях мають погодити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів.