Моніторинг проведуть Державна служба якості освіти, Міносвіти України, Український інститут розвитку освіти та Інститут освітньої аналітики. Він має на меті отримання об'єктивних даних про результати навчання учнів 6-х і 8-х класів з математики та української мови в умовах воєнного стану.

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В Україні перевірять знання учнів 6-х і 8-х класів з математики та української мови

Участь у дослідженні візьмуть близько 17 тисяч учнів, які навчаються у 345 школах. У кожному з визначених навчальних закладів до моніторингу долучать клас із паралелі шостих та клас із паралелі восьмих.

Матеріали тестування розроблять експерти. Тестування відбуватиметься на платформі Всеукраїнської школи онлайн.

Завдяки цим тестам експерти визначать результати навчання учнів щодо засвоєння ними тем за два роки навчання (5 – 6 та 7 – 8 класи відповідно).

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Тестування шестикласників і восьмикласників з математики та української мови триватиме протягом 14 – 24 травня.

Отримані результати допоможуть визначити динаміку й тенденції порівняно з минулорічними показниками успішності.

Зазначимо, що моніторинг 2023 року продемонстрував, що більшість учнів 6 та 8 класів виконують завдання з математики та української мови на середньому рівні.

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