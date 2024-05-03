Комісія Міносвіти України розподілятиме субвенцію пропорційно до кількості школярів, які потребують підвезення. Обласні державні (військові) адміністрації мають при цьому подати відповідні дані.

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Громади отримають кошти на "школярики"

Водночас прифронтові області отримають вищу пріоритетність. Це, зокрема, такі області:

  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

Саме в них доступ до очного навчання найбільш ускладнений через постійну загрозу обстрілів. Шкільні автобуси довозитимуть дітей до шкіл з укриттями,
– розповіли у МОН.

У МОН кажуть, що підвезення є ще однією з ключових інфраструктурних складових для повернення учнів до очного навчання. Адже саме завдяки автобусам у громад буде змога довозити дітей до безпечніших територій у школи з укриттями.

Комісія МОН формує пропозиції щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами відповідно до поданих заявок від обласних військових адміністрацій.

  • Нагадаємо, що у квітні уряд погодив механізм розподілу фінансування на облаштування безпечних освітніх просторів у закладах освіти у 2024 році. Зараз триває розподілення державної субвенції на укриття для 8 прифронтових і прикордонних із росією областей.