Замість навчати дітей, він може лише дати завдання дітям щось змалювати з підручника. Жінка також розповіла, що кожного разу на урок потрібно готувати різні набори фарб, олівців тощо.

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Мама учня у Тернополі поскаржилася на вчителя

Мама учня також заявляє, що вчитель не відповідає на питання, а нібито ображає та залякує дітей написанням доповідних.

При цьому додає, що на уроках її син не дізнався про те, як і що малювати, та не вивчив технік малювання.

Також вона заявляє, що діти отримують специфічні оцінки: 4,5,6 балів. Для того, аби заслужити 9, треба мати ледь не талант художника, вважає жінка. І додає, що учні отримують від цих уроків лише стрес.



Мама скаржиться на вчителя у мережі / скриншот допису

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Що радять інші батьки у мережі

Користувачі соцмережі були здивовані та обурені прочитаним і запропонували жінці звернутися до директора школи. Зокрема, створити з усіма батьками класу колективну скаргу. Або ж йти скаржитися відразу у відділ освіти.

Інші батьки також розповіли приклади зі свого життя: