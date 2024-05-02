Електронний учнівський квиток стане доступним усім учням української столиці у застосунку Київ Цифровий. Пластикові картки при цьому чинні і надалі, уточнив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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У Києві презентували електронний учнівський квиток

Посадовець зазначив, що Київ є лідером впроваджень цифрових технологій у всіх сферах життя, зокрема в освіті.

Ми продовжуємо розвивати цифровий освітній простір, застосовуючи дедалі більше електронних продуктів. Серед переваг Єдиного цифрового освітнього простору: вдосконалення освітнього менеджменту, автоматизоване формування звітів, моніторинг освітнього процесу та діяльності, якісна дистанційна взаємодія всіх учасників освітнього процесу,

– розповів Мондриївський.

Детальніше про те, як замовити електронні учнівські квитки в Києві Цифровому для проїзду, можна дізнатися за посиланням https://e.surl.li/vfzumi.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Також презентували і сервіс онлайн-запису до шкіл Києва.

Сервіс створений для економії часу батьків і зменшення бюрократичних перепон під час запису дітей до школи. Його головна перевага – прозорість і простота запису. Батьки можуть подавати документи з будь-якої точки України чи з-за кордону без необхідності особистого відвідування закладу освіти,

– розповів заступник очільника КМДА Петро Оленич.

І додав, що місто може розвивати шкільні заклади, спираючись на актуальну статистику.

Пілотна версія електронного запису дітей у системі найближчим часом стане доступною в 13 школах столиці.