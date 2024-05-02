Электронный ученический билет станет доступным всем ученикам украинской столицы в приложении Киев Цифровой. Пластиковые карточки при этом действующие и в дальнейшем, уточнил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
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В Киеве презентовали электронный ученический билет
Чиновник отметил, что Киев является лидером внедрений цифровых технологий во всех сферах жизни, частности в образовании.
Мы продолжаем развивать цифровое образовательное пространство, применяя все больше электронных продуктов. Среди преимуществ Единого цифрового образовательного пространства: совершенствование образовательного менеджмента, автоматизированное формирование отчетов, мониторинг образовательного процесса и деятельности, качественное дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса,
– рассказал Мондриевский.
Подробнее о том, как заказать электронные ученические билеты в Киеве Цифровом для проезда, можно узнать по ссылке https://e.surl.li/vfzumi.
Также презентовали и сервис онлайн-записи в школы Киева.
Сервис создан для экономии времени родителей и уменьшения бюрократических преград при записи детей в школу. Его главное преимущество – прозрачность и простота записи. Родители могут подавать документы из любой точки Украины или из-за рубежа без необходимости личного посещения учебного заведения,
– рассказал заместитель главы КГГА Петр Оленич.
И добавил, что город может развивать школьные учреждения, опираясь на актуальную статистику.
Пилотная версия электронной записи детей в системе в ближайшее время станет доступной в 13 школах столицы.
- Ранее в КГГА назвали дату последнего звонка в школах Киева в 2024 году. Об этом можно прочитать по ссылке.