Вместо того, чтобы учить детей, он может только дать задание детям что-то нарисовать из учебника. Женщина также рассказала, что каждый раз на урок нужно готовить различные наборы красок, карандашей и тому подобное.

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Мама ученика в Тернополе пожаловалась на учителя

Мама ученика также заявляет, что учитель не отвечает на вопросы, а якобы оскорбляет и запугивает детей написанием докладных.

При этом добавляет, что на уроках ее сын не узнал о том, как и что рисовать, и не изучил техник рисования.

Также она заявляет, что дети получают специфические оценки: 4,5,6 баллов. Для того, чтобы заслужить 9, надо иметь чуть ли не талант художника, считает женщина. И добавляет, что ученики получают от этих уроков только стресс.



Мама жалуется на учителя в сети / скриншот сообщения

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Что советуют другие родители в сети

Пользователи соцсети были удивлены и возмущены прочитанным и предложили женщине обратиться к директору школы. В частности, создать со всеми родителями класса коллективную жалобу. Или же идти жаловаться сразу в отдел образования.

Другие родители также рассказали примеры из своей жизни: