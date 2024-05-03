Комиссия Минобразования Украины будет распределять субвенцию пропорционально количеству школьников, которые нуждаются в подвозе. Областные государственные (военные) администрации должны при этом подать соответствующие данные.
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Общины получат средства на "школьники"
В то же время прифронтовые области получат высшую приоритетность. Это, в частности, такие области:
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Именно в них доступ к очному обучению наиболее затруднен из-за постоянной угрозы обстрелов. Школьные автобусы будут довозить детей в школы с укрытиями,
– рассказали в МОН.
В МОН говорят, что подвоз является еще одной из ключевых инфраструктурных составляющих для возвращения учащихся к очному обучению. Ведь именно благодаря автобусам у общин будет возможность довозить детей до безопасных территорий в школы с укрытиями.
Комиссия МОН формирует предложения по распределению субвенции между областными бюджетами в соответствии с поданными заявками от областных военных администраций.
- Напомним, что, что в апреле правительство согласовало механизм распределения финансирования на обустройство безопасных образовательных пространств в учебных заведениях в 2024 году. Сейчас идет распределение государственной субвенции на укрытие для 8 прифронтовых и приграничных с Россией областей.