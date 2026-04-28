"Six seven" повсюду: необычная контрольная работа от учительницы покорила сеть

Учительница начальных классов Инна Михалева провела необычную самостоятельную работу по математике. Все примеры имели одинаковый ответ – и это произвело настоящий фурор среди учащихся.

Учительница начальных классов Инна Михалева удивила своих учеников нестандартным подходом к обучению, о чем рассказала на своем канале TikTok. Она подготовила самостоятельную работу по математике, в которой все примеры имели одинаковый ответ– число 67.

Смотрите также Ученики начали унижать учителей в сети: в полиции рассказали о "тренде" и ответственности

Как отреагировали дети?

При выполнении задания школьники постепенно начали замечать закономерность. Когда они поняли, что все результаты одинаковы, их удивление быстро сменилось искренними эмоциями.

Некоторые ученики начали улыбаться и шутя повторять популярный жест из мема "six seven". Атмосфера в классе стала гораздо легче, а сама работа превратилась в увлекательный процесс.

Видео стало вирусным в сети

Педагогиня поделилась видео с урока в TikTok, где оно быстро набрало более 400 тысяч просмотров. Пользователи активно комментировали увиденное и восхищались подходом учительницы.

Необычная контрольная покорила детей: смотрите видео

В комментариях люди писали, что такие занятия запоминаются детям надолго. Другие отмечали, что современный педагог должен быть "на одной волне" с учениками и понимать их интересы.

Что пишут в комментариях?

Реакции пользователей были преимущественно положительными. Среди самых распространенных мнений:

"Это событие, которую дети точно запомнят";

"Самая интересная контрольная, какую только можно придумать";

"Именно такими должны быть современные учителя";

"Детям много не надо– главное, чтобы учитель был на одной волне с ними.

Всем понравилась идея учительницы / Скриншот из TikTok

В то же время, некоторые пользователи поднимали и другие вопросы.– в частности, по публикации видео с детьми в соцсетях.

Обратите внимание! Несмотря на это, большинство согласилось: такой подход помогает уменьшить стресс и делает обучение более интересным и эмоционально комфортным для школьников.

Сеть фастфудов отказалась от числа 67 из-за тренда, от которого сходят с ума подростки

Сеть фастфуда In-N-Out Burger удалила число 67 из системы заказов через вирусный тренд, мешавший работе ресторанов.

Тренд "6-7" стал популярным среди подростков из-за видео в TikTok и музыки, что вызвали ажиотаж в ресторанах.

Такой феномен даже попал в популярные вирусные обсуждения и словари современных слов в качестве примера абсурдного интернет-сленга.