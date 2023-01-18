Как правильно подготовить ребенка к чрезвычайным ситуациям
Источник:osvita.ua
Война стала значительным испытанием для украинцев, в частности, детей. При этом детскую психику могут травмировать и такие чрезвычайные ситуации, как, например, ракетный удар по многоэтажке в Днепре или авиакатастрофа в Броварах.
Следовательно, малышей следует готовить к чрезвычайным ситуациям. Как правильно это сделать, чтобы не навредить, читайте в материале.
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Почему и как говорить с детьми о ЧС
Дети должны понимать, как себя вести, если произошла чрезвычайная ситуация. Такая подготовка может помочь избежать состояния беспомощности.
Следовательно, спасатели советуют во время разговора:
- быть положительно настроенными;
- точно знать, что вы хотите рассказать ребенку;
- развивать у малышей любопытство во время разговора;
- повторять сказанное при случае.
Эксперты при этом подчеркивают, что с ребенком о подготовке к чрезвычайной ситуации следует говорить в зависимости от его возраста. При этом родители или учителя должны быть спокойны и установить зрительный контакт. Ребенку следует объяснить, что такие ситуации иногда случаются, в частности, во время войны. К тому же не забудьте осторожно рассказать малышам о возможных последствиях. К слову, стоит говорить просто и быть терпеливым.
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Разработайте с ребенком план
Также очень важно научить ребенка звать на помощь и знать, к кому именно обращаться. Заранее договоритесь и о месте встречи. Ребенок должен знать свое имя, имена родителей, номера телефонов родителей или родственников, свой домашний адрес, телефоны 101, 102, 103.
Вы можете объяснить все малыши и игровым способом. К примеру, научить ребенка прятаться, быстро одеваться, бежать и т.д. Но увлекаться повторами этих действий не стоит. Подросткам к слову можете рассказать о правилах пользования огнетушителем и эвакуации.
Также сейчас школьникам немало информации предоставляют в классах безопасности. Однако они далеко не в каждой школе. Поэтому родители должны и сами должны учить детей вести себя правильно в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Это может спасти жизнь и здоровье малышей.