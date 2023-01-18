Відтак малечу варто готувати до надзвичайних ситуацій. Як це правильно зробити, аби не нашкодити, читайте у матеріалі.

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Чому та як говорити з дітьми про НС

Діти повинні розуміти, як поводитись, якщо сталася надзвичайна ситуація. Така підготовка може допомогти уникнути стану безпорадності.

Відтак рятувальники радять під час розмови:

бути позитивно налаштованими;

точно знати, що саме хочете розповісти дитині;

розвивати у малечі цікавість під час розмови;

повторювати сказане при нагоді.

Експерти при цьому наголошують, що з дитиною про підготовку до надзвичайної ситуації варто говорити залежно від її віку. При цьому батьки чи вчителі мають бути спокійними та встановити зоровий контакт. Дитині варто пояснити, що такі ситуації іноді трапляються, зокрема під час війни. До того ж не забудьте обережно розповісти малечі про ймовірні наслідки. До слова, варто говорити просто та бути терплячими.

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Розробіть із дитиною план

Також дуже важливо навчити дитину кликати на допомогу і знати, до кого саме звертатися. Заздалегідь домовтеся і про місце зустрічі. Дитина також має знати своє ім'я, імена батьків, номери телефонів батьків або родичів, свою домашню адресу, телефони 101, 102, 103.

Ви можете пояснити все малечі і в ігровий спосіб. До прикладу, навчити дитину ховатися, швидко одягатися, бігти тощо. Але захоплюватись повторами цих дій не варто. Підліткам до слова, можете розповісти про правила користування вогнегасником та евакуацію.

Також зараз школярам чимало інформації надають у класах безпеки. Проте вони є далеко не у кожній школі. Тож батьки мають і самі мають вчити дітей поводитись правильно у тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Це може врятувати життя і здоров'я малечі.