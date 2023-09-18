Около 10,5 тысяч украинских учителей до сих пор находится за границей. При этом в МОН говорят, что кадровое обеспечение школ составляет 97%.

По словам главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака, в 2021 году в Украине было около 440 тысяч учителей, по состоянию на сентябрь 2022 – почти 403 тысяч. Сейчас есть 396 тысяч учителей.

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Сколько украинских учителей, студентов, учеников находится за границей

Бабак также рассказал, что все находящиеся за рубежом украинские студенты продолжают учиться дистанционно в украинских вузах. И добавил, что точной цифры нет.

Мы можем примерно посчитать, взяв за ориентир тех, кто составляет ВНО за границей, это примерно 10% от общего количества поступающих. Поэтому соответственно 10 – 15% студентов, по нашим оценкам, находятся за границей. Это примерно 130 – 150 тысяч человек,

– уточнил нардеп.